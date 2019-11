Sporza-presentatoren spelden hun Vlammetje op: "Bewegen is belangrijk"

Maarten Vangramberen, Aster Nzeyimana, Frank Raes en Filip Joos spelden in een Sporza-promovideootje hieronder hun Vlammetje al op en stellen meteen ook hun goede doel voor. Voor alle informatie over De Warmste Week kunt u op de website van de actie terecht.

U kunt ook zo'n Vlammetje bemachtigen om De Warmste Week te steunen: ze zijn voorlopig enkel online te verkrijgen . Ze kosten 2,5 euro per stuk en de opbrengst wordt verdeeld over alle 2.088 goede doelen van De Warmste Week. Vanaf midden november zullen ze ook in enkele winkels verkrijgbaar zijn.

Nieuw dit jaar: vrijwilligen maar...

Nieuw dit jaar aan De Warmste Week is dat je ook kunt "vrijwilligen": je kunt je sinds maandag inschrijven om als vrijwilliger mee te draaien bij een goed doel. Vanaf 5 december kun je dan ook effectief als vrijwilliger in actie komen. Geïnteresseerd om te vrijwilligen? Check it out.