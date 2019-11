Finale Copa Libertadores wijkt uit naar Peru door onrust in Chili

De finale van de Copa Libertadores moest op 23 november gespeeld worden in het National Stadium in Santiago, maar door de sociale onlusten in Chili acht de Conmebol het onveilig om de wedstrijd daar te spelen. Na een urenlange vergadering besliste de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie om de finale te verplaatsen naar Lima in Peru.

Op zaterdag 23 november is in Santiago immers opnieuw een grote protestmars gepland tegen het heersende regime in Chili. "De finale afwerken in Lima is de beste optie voor iedereen", klinkt het bij de Conmebol.

Zo gebeurt het voor het tweede jaar op rij dat de finale van de Copa Libertadores verplaatst wordt. Vorig jaar werd de match gespeeld in Madrid nadat de spelersbus van Boca Juniors in Buenos Aires werd aangevallen door supporters van River Plate. Dit jaar staat River Plate opnieuw in de finale. De tegenstander is nu Flamengo uit Brazilië.