Ajax-speler Veltman na Chelsea: "We zijn 100 procent genaaid"

Na een uur voetballen was er geen vuiltje aan de lucht voor Ajax, dat de zege al kon ruiken met de 1-4 op het bord. Maar enkele omstreden fases deden de wedstrijd helemaal kantelen. Enkele minuten na de 2-4 van Chelsea kregen Blind én Veltman in dezelfde fase rood en met twee mannetjes meer sleepte de thuisploeg nog een punt uit het vuur. Ajax voelde zich na afloop flink bekocht.

"Eén moment zet de hele wedstrijd op zijn kop. In Amsterdam zat de arbitrage er al naast en nu weer. Onrechtvaardig", zuchtte Ajax-coach Erik ten Hag voor de camera's van de Nederlandse televisie.

"Ik heb gezien dat er eerst een overtreding gemaakt werd op Blind, vóór zijn tackle waarvoor hij zijn tweede gele kaart kreeg. En bij die penaltyfase denk ik dat Veltman zijn handen keurig langs zijn lichaam had. Hij kan er zijn hand moeilijk afhakken. Zulke momenten moet de VAR toch ook zien?"

"Ik ben heel teleurgesteld, maar ook trots over de manier waarop we gevoetbald hebben, met zijn elven en ook met zijn negenen. Toch had de situatie in de groep heel anders kunnen zijn. Bovendien zijn we wel heel zwaar gestraft, met twee geschorsten voor de volgende wedstrijd."