André Gomes is weer thuis. De 26-jarige Portugees liep zondag tegen Tottenham een zware enkelbreuk op en ging intussen onder het mes. "Alles is goed verlopen", vertelt de Everton-middenvelder in een boodschap op Twitter. "Ik ben weer thuis bij mijn familie en ik wil iedereen bedanken voor de steun, de berichtjes en de positieve energie."