Excuses mochten niet baten: Xhaka is aanvoerdersband kwijt

Granit Xhaka kwam onder vuur te liggen na de competitiematch tegen Crystal Palace. De Zwitserse aanvoerder van Arsenal reageerde als door een wesp gestoken op het boegeroep van de Arsenal-supporters.

In een emotioneel statement bood Xhaka zijn excuses aan, maar de Zwitser heeft het shirt van Arsenal sinds die wedstrijd niet meer aangetrokken. Dat zal ook morgen in de Europa League niet gebeuren en Xhaka kreeg bovendien ook een update van zijn trainer.

"Ik heb hem gezegd dat hij niet langer aanvoerder is", gaf coach Unai Emery mee. "Hij heeft mijn beslissing aanvaard. Ik moest deze beslissing nemen en de zaak is nu gesloten. Pierre-Emerick Aubameyang is nu onze eerste aanvoerder."