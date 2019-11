Vertonghen mist de interlands tegen Rusland en Cyprus

Jan Vertonghen stond afgelopen weekend niet op het wedstrijdblad in Everton-Tottenham. De verdediger heeft een scheurtje in zijn hamstrings opgelopen en is niet met zijn team naar Belgrado afgezakt, waar Tottenham morgenavond in de Champions League tegen Rode Ster speelt.

Tottenham meldt dat de Belgische recordinternational (118 caps) tot minstens na de interlandbreak buiten strijd zal zijn. Na een 24 op 24 zijn de Rode Duivels al zeker van kwalificatie voor het EK 2020. In Rusland en thuis tegen Cyprus gaan ze voor de groepswinst en een perfect rapport.