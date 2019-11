Wereld op zijn kop: racismeslachtoffer Balotelli aangeklaagd wegens laster?

Mario Balotelli kreeg afgelopen weekend tijdens de wedstrijd Verona-Brescia oerwoudgeluiden te horen van de thuisfans. De spits van Brescia trapte uiteindelijk woedend een bal in de tribunes en dreigde het veld af te stappen.

Dat Balotelli het slachtoffer was van racisme werd na afloop in alle toonaarden ontkend bij Verona. Coach Juric en voorzitter Setti beweerden stellig dat er niks te horen was, ook al spraken de beelden voor zich. Ook burgemeester Federico Sboarina deed zijn duit in het zakje: "Ik heb geen racisme opgemerkt in het stadion. Onze stad wordt te schande gemaakt."

Dat gevoel leefde blijkbaar ook bij enkele gemeenteraadsleden die een motie hebben ingediend om Mario Balotelli aan te klagen wegens laster. Het kwintet wil "juridische stappen ondernemen tegen de speler en tegen iedereen die de stad Verona onterecht aanvalt met lasterlijke verklaringen", klinkt het.