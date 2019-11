Sonck: "Ik kan geen 10 minuten meer kijken naar Manchester United"

Manchester United verloor afgelopen weekend bij Bournemouth en prijkt na 11 speeldagen op een troosteloze 10e plaats. "Wat is er de laatste jaren toch aan de hand met Manchester United?", vraagt Wesley Sonck zich af in Extra Time. "De laatste titel dateert van 2012."

"Toch is Manchester United een van de rijkste clubs ter wereld. Er zijn daar zoveel mogelijkheden. Maar wat is er in godsnaam met die ploeg gebeurd? In de jaren 90 was Manchester United een geweldige ploeg om te zien voetballen. Tegenwoordig kan ik nog geen 10 minuten meer kijken naar United. Zo erg is het geworden."

"Sinds 2012 zijn ze 7e, 6e, 4e, 5e en één keer 2e geworden in de Premier League, al was dat wel op 19 punten van kampioen Manchester City. In 2017 hebben ze ook nog de Europa League wonnen. Maar vorig seizoen werden ze opnieuw 6e. Nu staan ze weer 10, al op 18 punten van Liverpool. Ik denk niet dat Solskjær het probleem is."

"Jongens als Maguire, Young of Wan-Bissaka, dat zijn toch geen spelers voor zo'n rijke ploeg. Ik vind het jammer dat de historie van die club zo teloorgaat."