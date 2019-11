Engelse voetbalbond trekt de rode kaart van Son in

André Gomes brak zondag tijdens Everton-Tottenham zijn enkel nadat hij slecht was neergekomen na een tackle van Heung-min Son. Scheidsrechter Martin Atkinson wilde Son aanvankelijk bestraffen met geel, maar veranderde die kaart in een uitsluiting toen hij de blessure bij Gomes vaststelde.

De Zuid-Koreaan hing een schorsing van 3 matchen boven het hoofd, maar de Engelse bond grijpt in na het beroep van Tottenham. De FA volgt de redenering van Tottenham dat de blessure van Gomes pas ontstond bij een botsing met Serge Aurier na de tackle van Son. Hij is dus gewoon inzetbaar in de komende wedstrijden.