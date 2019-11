RC Genk tapt moed: "We hebben getoond dat we een hele sterke groep hebben"

Heynen: "We moeten in onszelf geloven"

Racing Genk verloor met 2-1 op het veld van Liverpool. "Met welke gevoelens ik hier nu sta? Een beetje dubbel", antwoordde middenvelder Bryan Heynen.

"Er zat misschien iets meer in, een gelijkspel. Het eerste doelpunt hebben we misschien iets te makkelijk weggegeven."

"We verliezen, maar we mogen trots zijn met wat we op het veld hebben gebracht. Het was niet altijd even simpel en we hebben moeten knokken, maar ons blok stond goed."

"We waren begonnen met de instelling om er het beste van te maken. Je voelt dan dat er mogelijkheden zijn, maar het is jammer dat we de kansen niet konden verzilveren."

Na de dreun in Eupen is dit wel een duwtje in de rug. "We moeten in onszelf geloven. We hebben getoond dat we een heel sterke groep hebben. Als we zo voortdoen, dan moeten er betere wedstrijden komen."