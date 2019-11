Phoenix-guard Booker smeert Philadelphia eerste seizoensverlies aan

Philadelphia moest het zonder vedette Joel Embiid doen, die zijn laatste van 2 schorsingsdagen uitzat na een relletje met Minnesota-center Karl-Anthony Towns vorige woensdag.

Wat Al Horford (32 punten, waaronder 5 driepunters), Tobias Harris (24 punten, 10 rebounds) en Embiids vervanger Furkan Korkmaz (20 punten) ook probeerden, ze moesten het hoofd buigen tegen de 40 punten van Devin Booker, die na de rust vanuit alle hoeken scoorde.

De guard van de Suns werd een handje geholpen door Ricky Rubio, goed voor 21 punten en 10 assists.

Korkmaz, die afgelopen weekend met een driepunter in de slotseconde Portland alsnog nekte, leek met een nieuwe driepunter op 3 seconden van het einde de 76ers nog in leven te houden. Maar na een fout zette Rubio zijn 2 vrijworpen om, de zege was binnen.

Voor Phoenix was het de 5e zege in 7 wedstrijden, dat is de beste start sinds het seizoen 2013-2014. "De fans krijgen wat ze wensen. Een team dat hard werkt en elke avond tot het gaatje gaat. Het is fijn om de energie te voelen", reageerde Booker, die de op 7 na jongste NBA-speler met 6.000 punten werd. En dat voor een jongen die vorige week 23 jaar werd.