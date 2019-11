Nederlandse topatlete Ghafoor veroordeeld tot 8,5 jaar Duitse cel voor drugstrafiek

Ghafoor, die voor Nederland deelnam aan de 4x400 meter op de Spelen in Rio in 2016, werd in juni bij een routinecontrole tegengehouden aan de grens in Elten. De politie vond drugs in haar auto: 50 kg ecstasy en 2 kg crystal meth. En ook 11.950 euro cash geld.

De Nederlandse atlete verklaarde gisteren aan de rechter dat ze dacht dat ze dopingmateriaal vervoerde.

De Nederlandse Atletiekunie reageerde geschokt op de zaak en gaat de beweringen van Ghafoor over de doping onderzoeken om na te gaan wie er nog bij betrokken kan zijn.

"De Atletiekunie is verbijsterd over de uitspraken van de advocaat van Ghafoor tijdens de rechtszitting en heeft onmiddellijk melding gedaan bij de Doping Autoriteit", staat te lezen in een statement op de site. "De zaak is overgedragen aan de Doping Autoriteit om te onderzoeken in welke mate de dopingwetgeving is overtreden en om de overige uitspraken van de advocaat te onderzoeken."

"Met de uitspraak van het Duitse gerechtshof heeft de Atletiekunie duidelijkheid verkregen inzake de schuldvraag en keurt zij het handelen van Ghafoor af. De Atletiekunie veroordeelt ieder gebruik of handelen in doping of drugs en committeert zich volledig aan de Nederlands Dopingwetgeving."

"We betreuren de ontstane situatie voor Madiea Ghafoor en haar familie", verliest de Nederlandse bond de menselijke kant niet uit het oog.

Ghafoor weigerde te vertellen voor wie ze de drugs transporteerde. Ze vreest voor de veiligheid van haar familie.