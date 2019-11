Absurd: Liverpool moet kern in 2 delen om League Cup en WK te kunnen spelen

Na een knotsgekke 5-5 tegen Arsenal plaatste Liverpool zich vorige week woensdag pas na strafschoppen voor de kwartfinales van de League Cup.

Trainer Jürgen Klopp zei meteen na de kwalificatie dat zijn club niet zou kunnen spelen als de wedstrijd tegen Aston Villa op 17 of 18 december zou plaatsvinden. Op dat moment zit de CL-winnaar in Qatar voor het WK voor clubs.

Vandaag is dan toch een "oplossing" uit de bus gekomen en die is niet ideaal voor Liverpool. De wedstrijd tegen Aston Villa zal zoals gepland op dinsdag 17 december gespeeld worden. Het zal dat wel doen met een alternatieve ploeg.

"We hebben ervoor gekozen om ons aan de vooropgestelde datum te houden", laat Liverpool weten in een statement. "We kiezen ervoor om twee verschillende teams op te maken. Eén team zal op het WK voor clubs actief zijn, het andere team zal de League Cup-wedstrijd spelen."

"We willen benadrukken dat dit geen ideaal scenario is. Er werden alternatieven besproken, maar die bleken niet haalbaar door ons ingewikkelde speelschema in december."