KVM spoort 1 man op wegens racisme: "Stadionverbod enige mogelijke sanctie"

"Wij weten genoeg. Iedereen kon zien dat de speler enorm aangedaan was. De speler geeft aan dat er 1 persoon was die hem heel lang heeft aangekeken en tot 3 keer toe een Hitlergroet heeft gebracht. Dan moeten wij niet wachten op eender welk verslag. Dan gaan wij aan de slag. Onze veiligheidsmensen zijn bezig met de analyse van de beelden om te kunnen overgaan tot identificatie."

Maar KVM wacht niet: "Wij hebben het verslag van de match delegate intussen gekregen. En die man heeft schitterend werk gedaan. Na de match is die nog een kwartier voor het vak gaan staan om te zien of hij iets kon opmerken. Hij heeft ook een lang gesprek gehad met de speler."

"Fors optreden tegen 1 individu op 15.000 aanwezigen"

Het was aanvankelijk niet duidelijk wat er juist gaande was. "Heel het stadion wist niet wat er gebeurde, ook de grens- en de scheidsrechter hebben het niet opgemerkt. Het is de speler die gezegd heeft wat er gebeurd is."

De club wil gepast optreden tegen de racistische onverlaat. "Dat is vrij simpel. Wij pretenderen een familieclub te zijn en dan is er maar 1 sanctie mogelijk: een stadionverbod. We hoeven daar niet te wachten op Binnenlandse Zaken of de bond."

"We gaan zelf als club een heel duidelijk signaal stellen: naar die persoon toe, maar ook naar de toekomst toe en naar iedereen. Dit kan - KVM zijnde - niet."

Momenteel heeft Van Dyck nog geen informatie. "Het is wat werk om de beelden van de veiligheidscamera's in het stadion te bekijken. Maar we roepen ook onze supporters op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als je zoiets opmerkt, rapporteer het dan aan de stewards of het veiligheidspersoneel in het stadion. Die kunnen dan hun werk doen."

Van Dyck zit met een gemengd gevoel over de affaire: "Enerzijds is het zorgwekkend dat het gebeurt, anderzijds ben ik enorm opgelucht dat de speler zegt dat het maar over 1 persoon gaat. Het is dus iets dat een individu gedaan heeft op 15.000 aanwezigen. Daarmee wil ik het niet minimaliseren, maar ik ben toch opgelucht dat het niet zoals in Italië de spuigaten uitloopt. Daarom treden we nu fors op, we willen niet naar zulke toestanden gaan."