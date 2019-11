Keisse: "Cavendish komt donderdag al naar Gent: hij is gemotiveerd"

"Ik ben nu zeker geen topfavoriet"

"Er zijn jaren geweest waarin ik absoluut de topfavoriet was", zegt Iljo Keisse, "maar dat ben ik nu zeker niet. Ik ben een van de kandidaten die kunnen meedoen voor het podium of winst, als alles goed zit. Dat heb ik vorig jaar met Elia Viviani nog bewezen."

"Maar je moet afwachten hoe je conditie is en hoe goed je ploegmaat is. Het is een eer om hier met Mark Cavendish te rijden, een grote naam en een goeie kameraad. Het is plezant om met hem te koersen, maar het is altijd afwachten hoe hij hier aankomt."

Met de motivatie van Cav lijkt het alvast snor te zitten. "Gent heeft altijd een speciaal plaatsje gehad in zijn hart. Hij heeft zelf gevraagd om hier te rijden en met mij."

"In Londen (eind oktober) was hij enkel bezig met Gent, terwijl Londen toch zijn thuiszesdaagse is. Hij komt donderdagavond al naar hier, erg vroeg. Hij wil nog enkele dagen samen trainen en dat wijst erop dat hij gemotiveerd is."

Wie zijn dan de grootste concurrenten? "De Ketele-Ghys en de wereldkampioenen Kluge-Reinhardt. Zij zouden op papier de beste conditie moeten hebben en ze hebben ook veel ervaring. Ze kennen elkaar door en door. Maar ik houd ook Van Schip met Havik in de gaten."