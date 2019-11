De Buyst: "Ik wil supergraag nog eens winnen in Gent"

"Ik ben tevreden over mijn gevoel"

"Wat mijn gevoel dan zegt? Het doel was om mijn conditie van het najaar niet te laten verdwijnen. Ik denk dat dat gelukt is. Ik ben tevreden over mijn gevoel, maar het blijft training en geen competitie."

"Dit is een evenement dat leeft. Je merkt het aan alles: je wordt er over aangesproken en dat doet je meer zin krijgen", vertelt Jasper De Buyst over de Zesdaagse van Gent (12-17 november).

"Ik weet hoe prestigieus winnen hier is"

Jasper De Buyst was al twee keer de sterkste in Gent. "Het is al even geleden en dat gevoel ebt weg, maar ik zou hier supergraag nog eens winnen. Ik weet hoe prestigieus dat is."

"Gent is zowat het enige evenement op de winterkalender dat echt aanspreekt. Het is een unieke piste met een uniek publiek. De grote luxe is dat er ook heel veel Belgische toppers zijn, terwijl je in het buitenland vaak maar een paar goeie thuisrijders hebt."