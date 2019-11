Opsteker voor Van Aert: hij is de Flandrien van het Jaar na thriller

Flandrien Van Aert: Belgische tijdrittitel en ritzeges in Tourdebuut

Wout van Aert herstelt momenteel van een akelige crash in de Tour. Die maakte een abrupt einde aan een knappe zomer.

In zijn debuutseizoen voor de Nederlandse formatie Jumbo-Visma haalde hij meteen de Tourploeg. En daar bleef het niet bij. Na winst in de ploegentijdrit in Brussel boekte hij ook individueel succes. In rit 10 klopte hij rassprinter Elia Viviani in de strijd om de dagzege.

Als opwarmer voor de Ronde van Frankrijk had Van Aert al geschitterd in de Dauphiné. Ook daar reed hij twee keer naar dagwinst: hij won een rit in lijn en een etappe tegen de chrono. Als kers op de taart won Van Aert ook het puntenklassement in de Franse rittenkoers.

Tussen de Dauphiné en de Tour snelde hij ook naar de Belgische tijdrittitel in Middelkerke. In het begin van het seizoen haalde Van Aert ook het podium in de E3 (2e) en de Strade Bianche (3e). In Milaan-Sanremo zat hij mee in de kopgroep en finishte hij als 6e.