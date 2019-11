Clement: "PSG tegen Dijon? Ze hadden 20 keer kunnen scoren"

"We hebben nog 2 matchen om te stunten"

"We wisten bij de loting dat de 4 matchen tegen Real Madrid en PSG buiten categorie zouden zijn", begon Philippe Clement zijn gesprekje met de journalisten. "We moeten realistisch zijn. Het gelijkspel in Madrid was een stunt en we hebben nog 2 matchen om te stunten."

"Ik schat PSG ook hoger in dan Real. Dat bewijzen ze week na week. Je kunt nu wel zeggen dat ze vrijdag tegen Dijon verloren hebben, maar ze hadden er 20 keer kunnen scoren. Het was net niet en dat kan gebeuren. Ik had het liever morgen gezien, maar gewoonlijk gebeurt dat niet 2 matchen op een rij."

Clement benadrukte in zijn persconferentie meermaals hoe de 0-5 een vertekend resultaat is. "We hebben het PSG een uur moeilijk gemaakt. Ik hoop dat we lessen uit onze fouten geleerd hebben en dat we nu 90 minuten een hoog niveau kunnen halen. We weten dat we niet het niveau van PSG halen. Dat is normaal, want dat is een andere wereld. Maar we willen het maximum uit onze kwaliteiten halen."

"PSG is momenteel een van de beste 3 ploegen in Europa. Of ze de Champions League kunnen winnen? Dan moet je ook top zijn in april en mei, maar ze zullen ver geraken. Real heeft ook veel sterren, maar dit is nog meer een ploeg, een geheel dat tactisch sterker staat."