BK golfsurfen met de blik op de Olympische Spelen: "Ook als klein landje kun je het verschil maken"

Krijgen we binnenkort een Belgische golfsurfer op de Olympische Spelen? "We geloven dat een surfer net als in sommige andere sporten maakbaar is", zegt Tommy Maenhout van Wind en Watersport Vlaanderen, de organisator van het BK in Vieux-Boucau.

"Als er echt talent is en je hebt het budget om dat talent optimaal te begeleiden, dan kun je ook als klein landje het verschil maken. Misschien kunnen we vergelijken met het snowboarden. Als land zonder bergen hadden we dankzij goeie begeleiding met Seppe Smits een olympische snowboarder."

En als het budget er is? "We moeten bekijken welk programma we kunnen opstarten. Hoe kun je de surfdagen die je in de Noordzee niet hebt, inhalen in het buitenland of met een 'Wave Park'?"

"Een week in zo'n wave park zou op het vlak van techniektraining een jaar op het water kunnen vervangen. Misschien staat er tegen 2028 al een Belgische surfer op de Olympische Spelen, of al vroeger in 2024. Maar dan moeten we bekijken hoe ver we in die begeleiding kunnen gaan."