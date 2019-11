Liverpool-keeper Alisson looft Mignolet: "Simon is een fantastische gast"

Alisson ruilde vorig seizoen AS Roma in voor Liverpool. De overstap bleek meteen een schot in de roos te zijn. Alisson werd de vaste waarde tussen de palen, ten nadele van Mignolet, en pakte in zijn eerste jaar bij Liverpool meteen de eindwinst in de Champions League.

"Simon is een fantastische gast", liet Alisson weten in de persconferentie naar aanleiding van het duel met Genk. "Hij heeft me veel geholpen in mijn eerste seizoen bij Liverpool."

De Braziliaan kon alleen maar positieve dingen zeggen over Mignolet, die deze zomer terugkeerde naar België om het doel van Club Brugge te gaan verdedigen. "Simon is een heel goede doelman en is heel professioneel, ook al speelde hij vorig seizoen niet veel. Elke dag werkte hij erg hard. Vanuit de kleedkamer had hij een belangrijke rol in wat we vorig seizoen hebben gepresteerd. Als je hem ziet, doe hem zeker de groeten van me."