Niet Ibrahimovic, wel Vela is (duidelijk) verkozen tot MVP van de MLS

Dat Carlos Vela (30) de trofee van MVP in de MLS in de wacht sleept, is geen verrassing. De aanvaller van Los Angeles FC was de beste schutter in de reguliere competitie met 34 goals.

Hij dikte zijn totaal in de play-offs nog eens aan met 2 goals, maar de finale van de competitie bereikte hij net niet. Zijn team werd uitgeschakeld door Seattle Sounders, dat dit weekend Toronto FC in de ogen kijkt in de titelfinale.

Vela, een ex-speler van onder meer Arsenal en Sociedad, is de eerste Mexicaan die met de award gaat lopen. Hij kreeg in het referendum - waar spelers, trainers en journalisten mochten oordelen - 69,6 procent van de stemmen.

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy, 14,11 procent) en Josef Martinez (Atlanta United, 6,97 procent) vervolledigden het podium.