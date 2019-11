Vandenbempt: "Fingers crossed voor Mazzu en Bölöni deze week en daarna"

"Het was een goeie overwinning van Gent met een paar goeie ingrepen van de coach"

Het was dus een goeie overwinning van Gent. Alleen is er - nog maar eens - de rode kaart voor de aanvoerder, Vadis Odjidja. Het is zijn 2e al dit seizoen. Vorig seizoen had hij er ook al 2 en al een stuk of 10 in zijn carrière. Voor een speler die eigenlijk vooral offensief georiënteerd is, is dat veel en veel te veel. Die provocaties van Mpoku zijn intriest, maar als je je daaraan op je 30e nog laat vangen, is dat eigenlijk ook wel triest.

Gent had voor de rust heel veel balbezit, maar voetbalde toch te stereotiep. Met 2 spitsen die niet in de match zaten creëerde het alles bij elkaar maar weinig. Dat liep dan beter na de rust: op een andere manier, op karakter, met vechtlust en met een paar goeie ingrepen van de coach. David inbrengen was een goeie zet, Castro-Montes een rijtje hoger na de uitsluiting van Vadis was ook prima.

Standard liet zich in de tweede helft, toen de jonge scheidsrechter uit de buurt van Gent het toch een beetje kwijt was, zich toch ook vangen en raakte het de controle over de emoties kwijt. Zo gaf het het dan weg.

Dat dan finaal de ploeg die het meest heeft aangevallen en het meest initiatief heeft genomen, ook heeft gewonnen is dan oké, zou ik zeggen. Achteraf was Standard boos op de scheidsrechter. Maar de Rouches moesten toch vooral ook boos zijn op zichzelf, zoals Michel Preud'homme ook aangaf. Ze misten veel te veel kansen, zoals Lestienne een paar keer, die zichzelf daarover ook bekloeg.

Het was belangrijk voor Gent om een eerste topmatch thuis in de competitie te winnen. Het was een wedstrijd met alles erop en eraan. Met heerlijk mooie goals ook en 2 ploegen die hadden kunnen en mogen winnen.

"Mazzu straalt - met alle sympathie - op dit moment niet uit dat hij het gaat oplossen bij Genk"

In deze situatie roeren zij die deze zomer al niet overtuigd waren van de keuze voor Mazzu zich steeds harder. De erfenis van Clement van het kampioenenjaar van Genk is nog zwaarder gebleken dan al gedacht: voor Mazzu, voor de spelers en voor de club. En we weten: Genk heeft anders dan in andere post-kampioenenjaren fors geïnvesteerd en te veel geïnvesteerd om tevreden te zijn met wat de ploeg nu brengt.

En Mazzu, met alle sympathie, is op dit moment ook geen trainer die uitstraalt dat hij het gaat oplossen, dat hij overtuigd is van zijn keuzes en zijn aanpak. De twijfel en de angst om het verkeerd te doen om bij zijn kans aan de top niet te slagen, staan eigenlijk al van redelijk in het begin op zijn gezicht te lezen. Toen er helemaal nog niets aan de hand was. En ja, de spelers zien dat natuurlijk.

Dat systeem met die 2 spitsen lijkt ook niet zo geweldig te werken, ook omdat ze zelf individueel niet goed zijn. Aanvallend is het te weinig efficiënt, defensief is het elftal kwetsbaar.

En er was vorige week eigenlijk ook al ternauwernood een ontsnapping tegen Antwerp, eerder ook al tegen Moeskroen en eigenlijk ook al tegen Cercle Brugge. Dus het had nog een flink stuk erger gekund.

Na de 2-0 van landskampioen Genk in Eupen komt coach Mazzu onvermijdelijk in het vizier. We zijn nu begin november en de juiste formule lijkt de coach nog altijd niet gevonden te hebben. De balans is met nu al 5 nederlagen zeer negatief.

"Antwerp heeft niet fors geïnvesteerd om op 12 punten van Club te staan"

Antwerp werd een tijd geleden nog een uitdager van Club Brugge genoemd, maar verloor intussen in Moeskroen al een 4e keer. Het heeft meer dan de helft van zijn competitiewedstrijden niet kunnen winnen.

Net als in Genk - weliswaar op een andere manier en volgens een heel andere filosofie - is daar ook fors geïnvesteerd door eigenaar Paul Gheysens. Om eigenlijk helemaal bovenin mee te draaien, niet om na 13 matchen al op 12 punten te staan van Club Brugge.

En ook hier was er van de zomer twijfel of er moest doorgegaan worden met Laszlo Bölöni - overigens een uitstekende vakman. Er was twijfel of de trainer met Antwerp ook die volgende stap kon zetten naar een ander soort voetbal dat beter past bij de status van een topclub. Ik zal maar simpel zeggen: aanvallender met meer initiatief.

Alleen lijkt het andere er toch nog redelijk diep in te zitten, vooral wanneer Antwerp - want dat heeft echt al goed gevoetbald voor alle duidelijkheid - op voorsprong komt. Dan schieten ze toch weer in een soort defensieve kramp, zelfs op Moeskroen. En zijn dat dan de spelers of is dat dan de coach. Vijf keer in 6 wedstrijden hebben ze een voorsprong weggeven, ze halen 6 op 18.

En er is natuurlijk die voorgeschiedenis, we hebben het daar hier al een keer eerder over gehad, met die explosieve kleedkamer, die onvoldoende gemanaged wordt, de wat gespannen verhouding met Bölöni. En dat maakt dat de coach ook hier onder druk staat.

Zondag is het tegen Club Brugge. Dat is een wedstrijd die Paul Gheysens nog net iets minder graag verliest dan alle andere. En daarna volgt er een interlandbreak. En we weten dat dat in het voetbal traditioneel het moment is waarop er al wel een keer trainerskoppen rollen. Dus fingers crossed voor Mazzu en Bölöni, deze week en daarna.