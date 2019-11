Genk-voorzitter Croonen: "Ik verwacht deze week een reactie"

"Zaterdag in Eupen was het niet goed genoeg. Het was op veel vlakken te weinig en daar ben ik wel wat van geschrokken. We kregen te makkelijk goals tegen en de reactie was ook ondermaats. We geloven er nog in en Felice Mazzu ook, maar ik verwacht deze week wel een reactie. In de volgende matchen willen we een kentering zien."

"De kans op een stunt is heel klein, maar het blijft voetbal. In theorie is alles mogelijk. Je moet erin geloven. Wie weet kunnen we boven onszelf uitstijgen en wordt dit wel een kantelmoment."

Na een 2-0-nederlaag in Eupen en met veel twijfels in het hoofd is een Champions League-trip naar titelverdediger Liverpool niet meteen een cadeau. Toch probeert Peter Croonen het positief te bekijken. "Niemand zal de spelers moeten motiveren, al zullen ze wel over hun angst moeten overstappen en durven te voetballen", zegt Croonen aan Sporza.

De Condé: "Het wordt een heel belangrijke week"

"We zitten in een moeilijke periode", beaamt Dimitri De Condé. "We hadden gehoopt de 3 punten mee te nemen uit Eupen en dat is niet gebeurd. Vooral de manier waarop was niet oké. Daarover zijn we ontgoocheld en boos. Nu zitten we in een situatie die niet ideaal is om naar Liverpool te gaan."

"Ik wil niet praten over problemen, maar over oplossingen. Dat wil ik ook zien tegen Liverpool en Gent. Het is de taak van de trainer om de spelers naar hun beste niveau te brengen. Dat is op dit moment niet het geval. Daar moeten we met zijn allen hard aan werken."

"Twijfelen is niet de oplossing. We moeten met de borst vooruitgaan en geloven in onze kwaliteiten. Zondagavond moeten we met een heel ander gevoel zitten dan nu. Er moet weer gedrevenheid en passie komen. Mijn gevoel zegt dat het een heel belangrijke week wordt."