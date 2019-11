"Tovenaar" Doncic schittert in de NBA: "Hij is echt ongelooflijk"

In de NBA hebben de Dallas Mavericks hun 4e zege in 6 wedstrijden behaald dankzij uitblinker Luka Doncic. De jonge Sloveen oogste lof bij de tegenstand. Ook sterren LeBron James en Kawhi Leonard schitterden.

LeBron wijst de Lakers de weg

De LA Lakers hebben zich uitstekend herpakt nadat ze hun eerste wedstrijd van het seizoen verloren hadden. Tegen San Antonio boekten de Lakers hun 5e overwinning op een rij. LeBron James liet voor de tweede wedstrijd op een rij een triple-double optekenen: 21 punten, 13 assists en 11 rebounds. Zijn maatje Anthony Davis was goed voor 25 punten en 11 rebounds in een 96-103-zege bij de Spurs. James was vooral tevreden over de verdediging van de Lakers. "De defensie is ons handelsmerk", zegt de forward. "Als het offensief niet draait, kunnen we daar altijd op terugvallen."

Doncic schittert bij Dallas: "Hij is ongelooflijk"

Wie ook zijn seizoensstart niet gemist heeft, is Luka Doncic. De 20-jarige Sloveen loodste Dallas naar een 111-131-overwinning in Cleveland met zijn tweede triple-double op een rij: 29 punten, 14 rebounds en 15 assists. Cleveland-speler Kevin Love was na afloop vol lof over Doncic. "Hij kan toveren met de bal en is ontzettend moeilijk af te stoppen. Ik kan niet genoeg positieve dingen vertellen over hem. Hij is echt ongelooflijk. Vorig jaar was hij al enorm indrukwekkend en dit jaar heeft hij nog een stap vooruit gezet." Doncic zelf bleef er bescheiden bij. "Ik speel gewoon graag basketbal en vanavond heb ik me zeker goed geamuseerd. Ik wil elke match goed zijn, want ik hou heel veel van het spelletje."

Leonard maakt verschil voor Clippers

Kawhi Leonard, vorig seizoen de kampioenenmaker van Toronto, heeft zijn nieuwe team naar de zege geleid tegen Utah. De LA Clippers wonnen voor eigen volk met 105-94. Leonard ontbond zijn duivels in het 4e quarter, waarin hij 18 van zijn 30 punten maakte. Montrezl Harrell deed zijn duit in het zakje voor de Clippers met 19 punten en 8 rebounds. Hij genoot net als de fans van de kunstjes van Leonard. "Kawhi is een winnaar, een superster die weet wat er nodig is om te winnen. Dat heeft hij in het verleden al vaak genoeg getoond."

Uitslagen van zondagnacht: