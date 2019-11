Nadal onttroont Djokovic op ATP-ranking, Goffin klimt naar plek 11

Novak Djokovic won zondag zijn vijfde titel in Parijs, maar had heel wat punten te verdedigen omdat de Serviër ook vorig jaar in de finale stond. Nadal was er in 2018 niet bij door een buikspierblessure, maar bereikte dit jaar de halve finales. Zo sprokkelde hij een pak punten en wipt hij over Djokovic naar de eerste plek.

Voor de 33-jarige Nadal is het precies een jaar geleden dat hij nog eens de ATP-ranking aanvoerde. Hij begint aan zijn 197ste week als nummer 1. Daarmee staat hij zesde op de ranglijst aller tijden. Roger Federer, die zijn derde plaats behoudt, heeft het record vast met 310 weken, voor Pete Sampras (286 weken) en Novak Djokovic (275 weken).

David Goffin, die in Parijs nochtans over de eerste horde struikelde, sprokkelde ook wat punten omdat hij vorig jaar het seizoenseinde miste door een elleboogblessure. Hij klimt drie plaatsen en klopt als nummer 11 opnieuw op de poort van de top 10.