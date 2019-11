Mazzu: "Ik besef dat dit een belangrijk moment is, maar ik voel de druk niet"

"We spelen misschien wel tegen de beste ploeg ter wereld"

Felice Mazzu staat voor een cruciale week. "Ja, het is een belangrijke match en een belangrijk moment. Dat besef ik", vertelde de T1 van Genk op zijn perspraatje. "Maar ik voel de druk niet."

"Ik weet dat de resultaten niet goed zijn en dat het spel niet zo goed is. Maar ik blijf werken zoals in het begin van het seizoen. Ik ben rustig."

"We spelen tegen misschien wel de beste ploeg ter wereld. Ik ben zeker dat op mentaal vlak het anders zal zijn voor de spelers dan tegen Eupen. Hopelijk is dat ook zo voor de coach."

"Dit is een moment waar je moet van genieten, maar niet om hier foto's te nemen of om andere dingen te doen. Je moet genieten op het veld en zo goed mogelijk spelen. Dit is een grote match en dat maak je als speler misschien maar één keer mee."