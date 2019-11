Karel Fraeye: "Gestaakte OHL-Union levert alleen verliezers op"

Wordt de wedstrijd Leuven–Union hetzij gedeeltelijk, hetzij helemaal opnieuw gespeeld, ook dan is er in die situatie eigenlijk sprake van competitievervalsing: Union is door de winst van Virton in Lokeren namelijk uitgeschakeld voor periodewinst (*).

Een uitschakeling die ze op vrijdagavond, toen ze gewoonweg de betere van OHL waren, nog niet hadden. In die zin zou het herspelen van de wedstrijd zowaar in het voordeel van de Leuvenaars uitdraaien, aangezien het voor Union ineens een wedstrijd zonder inzet wordt: Union was vrijdagavond namelijk gewoon de betere van OHL, dat nauwelijks een gevaarlijke aanval in mekaar had kunnen boksen. Het spelbeeld was vol in het voordeel van de Brusselaars.

(*) Union komt namelijk maximaal op 28 punten, als ze zouden winnen van OH Leuven en ook op de slotspeeldag thuis tegen Westerlo. Maar ze kunnen nooit meer én Leuven én Union inhalen wegens te weinig –maximaal 8- gewonnen matchen.