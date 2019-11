Joos fulmineert: "Ik zou Lardot nu 10 weken schorsen"

"We zien hoe Marco Ilaimaharitra blijft protesteren. En dan krijgt hij de gele kaart. Toen ik dat zag, dacht ik: dit is echt deerniswekkend van de ref", opende Filip Joos zijn betoog in Extra Time.

"Ik heb Jonathan Lardot verdedigd toen hij 2 weken geschorst werd omdat hij gepraat had met de pers. Maar je zag toch dat Ilaimaharitra ongelofelijk was aangedaan. Ik zou Lardot nu 10 weken schorsen, of 8, of 12. Je bent een mens, ook als ref."

"KV Mechelen heeft snel gereageerd en heeft gezien dat er blijkbaar iemand in de ogen van Ilaimaharitra keek en de Hitlergroet bracht."

"Dat je dan geel trekt als iemand je dat komt uitleggen, iemand die duidelijk in paniek is en terecht boos is. Dat jij dan als witte man met een fluitje meent te kunnen stellen hoe de donkere jongen mag reageren op racisme..."

"Ze spreken allebei Frans. Dan merk je toch hoe Ilaimaharitra er aan toe is? Ik heb het nu niet over KVM. Er zitten overal marginalen die dit doen, in elk stadion. Maar je bent eerst mens en dan scheidsrechter. De match was al gedaan, hé."

"Ilaimaharitra is nu ook nog eens geschorst na die kaart. Als de bond die kaart niet intrekt, dan zou ik als Charleroi niet opdagen voor de volgende match. Het is een gemiste kans. Lardot had hem moeten omhelzen en had moeten zeggen: we gaan naar binnen en leg het me daar uit."