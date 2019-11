"Marc Brys heeft heel weinig krediet bij Japanse bazen van STVV"

"Maar hoe raar het ook klinkt, uit verschillende stemmen kan ik opmaken dat dat niet helemaal naar de zin is van de Japanse eigenaars. Die willen dat Brys meer van hun Aziatische aankopen in de ploeg zet, maar dat doet hij niet omdat ze niet goed genoeg zijn."

"Ik sla heel vaak op dezelfde nagel, want de mensen beseffen echt niet dat het een half mirakel is dat STVV met deze jongens zoveel punten heeft behaald", zegt Wijnants, die vooral het vakwerk van Marc Brys looft.

Met overwinningen tegen KV Mechelen en KV Oostende en een gelijkspel tegen AA Gent is STVV opgerukt naar de tiende plek in het klassement. Daar staat het knap tussen titelverdediger Genk, Antwerp en Anderlecht.

"Het is tenenkrullend na zulke resultaten"

Met Daniel Schmidt staat er wel een Japans sluitstuk tussen de palen en Yuma Suzuki kroonde zich tot matchwinnaar tegen KVO. "Brys geloofde vanaf de eerste dag in Suzuki, maar de Japanse spits moest wel fit zijn", zegt Wijnants.

"Suzuki gaf zaterdag zelf toe dat Brys het bij het rechte eind had om hem niet meteen op te stellen. Die positieve woorden moeten erg zuur bij de Japanse bazen zijn aangekomen, want zij werken aan een plan om Brys op te volgen."

"Vroeger stond het bestuur na afloop van een overwinning aan de kleedkamers. Nu zijn ze nergens te zien. Of we daaruit moeten besluiten dat ze niet blij zijn met een zege laat ik in het midden. Maar dat het krediet van Brys heel erg klein is, is zeker het geval. Het is tenenkrullend, bijna onwaarschijnlijk na zulke resultaten."