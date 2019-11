"Kovac kon Bayern München geen glans meer geven"

" De 5-1-nederlaag zaterdag in Frankfurt was de druppel die de emmer deed overlopen", vertelt Jacques Sys, die 3 redenen ziet voor het ontslag.

1) Gebrek aan tactiek

2) Gebrek aan dominantie

Sys :"Voorzitter Uli Hoeness had zijn nek uitgestoken voor Kovac, maar eigenlijk hebben ze in München nooit echt een vakman in Kovac gezien."

"Onder de coach is Bayern een ploeg vol raadsels geworden. Achterin wankelt het zonder de geblesseerde steunpilaren Süle en Hernandez. En het middenveld levert te weinig aan, Coutinho presteert voorlopig onder zijn niveau."

"Voorin kon Kovac wel rekenen op doelpuntenmachine Lewandowski. De Pool verdoezelde enigszins de problemen bij de Rekordmeister, want Kovac kreeg het verwijt dat hij te veel aan de verdediging werkte en te weinig aan de aanval."

"Bayern zag in Kovac niet langer de man die de club weer glans zou geven. Het voetbal was steriel geworden. Dat is te weinig in München."