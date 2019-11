Iker Casillas staat opnieuw op trainingsveld na hartinfarct

"Na zes maanden en drie dagen ben ik weer terug", schrijft Iker Casillas bij een foto van zijn voetbalschoenen op Twitter. De Spaanse doelman werkte bij Porto zijn eerste individuele training af sinds zijn hartinfarct op training.

Casillas trad in tussentijd toe tot de technische staf van Porto. Het is niet duidelijk of hij ooit nog zijn terugkeer kan maken in een wedstrijd. Volgens Spaanse media kan het maanden duren vooraleer hij weer kan aansluiten bij een groepstraining.

De 167-voudige Spaanse international staat al vier jaar onder contract bij FC Porto. Tussen 1999 en 2015 was hij de nummer 1 in doel bij Real Madrid, waarmee hij drie keer de Champions League en vijf keer de landstitel won. Met Spanje veroverde hij 1 keer de wereldtitel en 2 keer de Europese titel.