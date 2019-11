Giovinazzi verlengt bij Alfa Romeo en verkleint F1-kansen Hulkenberg

Lewis Hamilton heeft nog maar net zijn zesde wereldtitel veroverd en er staan nog twee races op de F1-kalender, maar toch is de speculatie over volgend seizoen al begonnen. Alfa Romeo drukt enkele geruchten al de kop in door Antonio Giovinazzi een nieuw contract aan te bieden.

"Antonio heeft zich een snelle rijder getoond, zelfs naast Kimi Räikkönen", zegt teambaas Frederic Vasseur. "We verwachten dat hij zich nog verder zal ontwikkelen als zijn ervaring groeit." Giovinazzi sprokkelde 4 punten in 19 races, Raïkkönen heeft er 31.

"We hebben veel geleerd dit seizoen en ik ben er zeker van dit ik volgend jaar nog een grote stap vooruit kan zetten", zegt de 25-jarige Italiaan. "Ik ben dan geen rookie meer en zal dus ook geen excuses meer hebben."

Het nieuws is een streep door de rekening van Nico Hulkenberg (32), die op zoek moet naar een nieuwe renstal. Renault gaf zijn zitje voor 2020 aan Esteban Ocon en veel opties blijven er niet over voor Hulkenberg. Williams heeft nog een plekje, maar F2-rijder Nicholas Latifi staat hoog op het verlanglijstje.