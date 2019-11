Everton: "Gomes wordt vandaag geopereerd voor enkelbreuk"

Everton maakte nog laat in de extra tijd de gelijkmaker, niet meer dan een kleine troost. Iedereen was met zijn gedachten bij Gomes, die voor een maandenlange revalidatie staat.

Bekijk de beelden:

Veel steun voor Gomes, maar ook voor Son

Everton gaf geen periode van onbeschikbaarheid mee, maar coach Marco Silva rekent op een volledig herstel: "Dit is een moeilijk moment voor de kleedkamer. We geven André en zijn familie alle steun die nodig is. Hij is ernstig geblesseerd, maar ik ben er 100 procent zeker van dat André hier sterker uitkomt als voetballer én als mens. Want hij is een fantastische kerel en een fantastische professional."

Tottenham-coach Mauricio Pochettino viel zijn collega bij: "We vinden het allemaal spijtig voor André. Ik wens hem en zijn familie het allerbeste. Dit is een moeilijk moment en - in naam van de Spurs - kan ik zeggen dat we in onze gedachten bij hem zijn."

Maar ook voor Son - de vriendelijkheid in persoon en helemaal van slag - is er veel steun. De Zuid-Koreaan kreeg vandaag een interlandselectie voor duels tegen Libanon en Brazilië later deze maand. Bondscoach Paulo Bento, een Portugees, nam het op voor de spits: "Het was een ongelukkig voorval. Het maakt niet uit welke nationaliteit een speler heeft. Je wil niet dat iemand zich zo ernstig blesseert, maar het maakt ook deel uit van het voetbal. Heung-Min moet dit achter zich laten en vooruitkijken. We zullen hem daarbij zo goed mogelijk helpen."