VIDEO: Ilaimaharitra racistisch bejegend, KVM veroordeelt discriminatie

Het was een vreemd moment na de sportief verlopen match. Plots werd er getrokken en geduwd tussen spelers en stafleden, Ilaimaharitra kreeg geel van ref Lardot, ook de coaches Vrancken en Belhocine, die uitgebreid met ref Lardot babbelde, mengden zich ertussen. Charleroi-secretaris Pierre Yves Hendrickx gaf na de match uitleg: "Marco was tijdens de match het slachtoffer van racistische gezangen en kreten."

"Hij sprak er de ref op aan, maar die had niks gehoord. De wedstrijdverantwoordelijke zette zich voor de bewuste tribune om te luisteren. Na het laatste fluitsignaal hoorde Marco weer iets. Dat zette hem aan tot enkele gebaren, waarvoor hij geel kreeg. Marco was heel geëmotioneerd. Dat is normaal. Dit hoort niet bij het voetbal."

Op op de beelden hieronder geeft Ilaimaharitra aan dat hij verwensingen én nazigroeten naar zijn hoofd kreeg geslingerd.