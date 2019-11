Geen Australian Open voor geblesseerde Clijsters: "Maar ik blijf vastberaden"

Op 12 september verraste Kim Clijsters vriend en vijand: op haar 36e kondigde de Limburgse haar terugkeer naar het proftennis aan. Maar het sprookje krijgt meteen een vervelend hoofdstuk: Clijsters, die in haar vorige carrières al blessuregevoelig was, ligt ook nu in de lappenmand.

In een wedstrijdje padel liep de viervoudige grandslamwinnares een scheurtje in de mediale band van haar rechterknie op. Ze moet rekenen op een revalidatie van 6 tot 8 weken.

"Ik heb beslist dat ik in januari niet zal kunnen spelen", meldt Clijsters op Twitter. "Ik revalideer na een knieblessure. Dit is een terugslag, maar ik blijf vastberaden om terug te keren naar het spelletje waar ik zo van houd. Ik waardeer alle steun en aanmoedigingen."

Clijsters zal in januari dus niet in actie komen, wat betekent dat ze een kruis moet maken over de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi wordt van 20 januari tot 2 februari gespeeld. Clijsters won de Australian Open in 2011 en zou meer dan waarschijnlijk op een wildcard hebben kunnen rekenen.