Belgische basketbalconnectie in Bamberg: "Ben hier weer een nobody"

Moors: "Hier ben ik weer een nobody"

"Ik heb een emotionele band met de Giants en ik ben hier ook alleen, zonder mijn gezin. Dat is heel moeilijk. Maar ik wilde graag eens werken in een grotere competitie en een kans zoals deze zou ik misschien nooit meer krijgen. Dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven in mijn beslissing."

De zalen zitten hier vol en er is veel meer sfeer, maar als coach ben ik niet anders dan in België.

Bij Bamberg is Moors in een andere wereld terechtgekomen. "De club is veel groter dan de Antwerp Giants en heeft veel meer mensen in dienst. Ik was gewoon van veel zelf te doen op de training, nu zijn er verschillende specialisten op de training aanwezig om de spelers individueel te begeleiden. Dat was toch wel wennen", bekent Moors.

"Ook qua beleving was het aanpassen. De zalen zitten hier vol en er is veel meer sfeer. Als coach ben ik niet anders dan in België, al ben ik hier wel uit mijn comfortzone gestapt. In Duitsland ben ik een "nobody" en moet ik alles weer opbouwen. Dat is nog wat zoeken. Maar mijn filosofie is hetzelfde gebleven en ik heb het gevoel dat ik aanvaard wordt."

"Het budget van Bamberg is zo'n 4x groter dan dat van de Antwerp Giants, maar wel gehalveerd in vergelijking met vorig seizoen. De dure sterren brachten toen niet wat ze moesten brengen en nu wil de club meer inzetten op jongeren en iets opbouwen. Ik denk dat onze doelstellingen realistisch zijn. Met Bayern München en Alba Berlijn kunnen we nog niet concurreren, maar we willen hen dit seizoen wel al kietelen."