"Voor Lukaku is het belangrijk dat hij vandaag beter presteert dan gisteren"

"Lukaku heeft de moeilijkste periode bij Inter al overbrugd"

"We kunnen nu al zeggen dat het een geslaagd huwelijk is", zegt Ariël Jacobs (66) over de eerste maanden van Romelu Lukaku bij Inter. "Het kan nu al niet meer stuk."

"Romelu heeft het moeilijkste ook overbrugd, namelijk de start van de competitie. Hij is uit Engeland vertrokken met twijfels. Hij wilde in Italië zijn mindere prestatie in Engeland bij United doorspoelen. Als je dan van bij het begin je stempel kunt drukken, dan is dat mooi meegenomen."

Jacobs dropte Lukaku op zijn 16e in het A-elftal van Anderlecht. "Ik had na het WK in Rusland een vrij lang gesprek met Romelu. Tussen de lijnen kon ik afleiden dat na Manchester United Bayern München zijn volgende stap zou zijn, mocht Robert Lewandowski daar vertrokken zijn."

"Gezien zijn kwaliteiten en speelstijl zou ik gedacht hebben aan de Duitse competitie, als hij had moeten kiezen tussen Bayern en Inter. In Italië heeft een spits veel minder ruimte. Dat hij zich nu doorzet, zal veel criticasters de mond snoeren."