Voorzitter stuurt Napoli hele week op afzondering, Ancelotti: "Niet akkoord"

Napoli verloor vorige zaterdag bij AS Roma en is in de Italiaanse competitie weggezakt naar de 7e plaats, op 11 punten van leider Juventus. Dat zint preses Aurelio De Laurentiis niet, die maatregelen neemt.

De flamboyante voorzitter besliste om zijn ploeg in ritiro te sturen tot komende zondag. De selectie van Napoli moet dus in afzondering, een soort van oefenstage als het ware, tot de komende interlandbreak.

"De club heeft die beslissing genomen en wij moeten die aanvaarden", reageerde trainer Carlo Ancelotti. Hij neemt het met Napoli dinsdagavond op tegen RB Salzburg.

"Als jullie mij vragen of ik er mee akkoord ga, dan moet ik zeggen van niet. Maar dit verandert niets aan mijn band met de voorzitter. Dit zijn details en de voorzitter heeft me net nog gebeld om ons geluk te wensen voor de match tegen Salzburg."

Napoli kan zich morgenavond al plaatsen voor de 1/8e finales van het kampioenenbal. "We missen stabiliteit. We bereiken vaak een hoog niveau, maar we kunnen dat moeilijk vasthouden. Maar de Champions League is een andere competitie dan de Serie A. Als we ons nu al kwalificeren, dan zou dat ideaal zijn."