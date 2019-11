Zdenek Stybar draait in Essen nog een keer het veld in

Op zaterdag 7 december keert Stybar er terug als crosser. De 3-voudige wereldkampioen staat in Essen aan de start van de manche in de Ethias Cross.

Zdenek Stybar concentreert zich de laatste jaren - met succes - op het wegwielrennen. Volgende maand draait hij nog een keer het veld in. Dat doet de Tsjech in Essen, waar hij een tijd gewoond heeft en ook getrouwd is.

Vorig jaar reed Zdenek Stybar 4 crossen: in Heusden-Zolder, in Loenhout, in Diegem en in Baal. Hij finishte echter geen enkele keer in de top 10.

In Essen kon Stybar verrassend genoeg nog nooit winnen. Zijn beste einduitslag is een 2e plaats, na Sven Nys, in december 2008.