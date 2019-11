Smans springt naar 4e plaats in WB in Italië, geen finale voor de mannen

Seppe Smits, met zijn 28 lentes de oudste deelnemer bij de mannen in Modena, raakte met een score van 54,50 niet door de kwalificaties. Ook Stef Vandeweyer haalde het in zijn heat niet met 42,00 punten. In de finale trok de Canadees Nicolas Laframboise aan het langste eind.

Bij de vrouwen had België wel een vertegenwoordiger in de finale: Loranne Smans. Zij eindigde met haar Front Rodeo 720° Indy op een vierde plaats met een totaal van 84 punten na twee jumps. De winst was voor de Japanse Reira Iwabuchi met 176,50 punten. Half december staat de manche in China op het programma.