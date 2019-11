Heynen pakt eerste prijs in Italië: Supercup met Perugia: "Trots"

In de competitie is Heynen, die zijn job als clubcoach combineert met het bondscoachschap van Polen, met 2 zeges en 1 nederlaag begonnen.

In de Supercup traden met Lube Civitanova, Perugia, Modena en Trentino de top 4 van vorig seizoen aan. Civitanova klopte toen Perugia om de titel.

Vrijdag in het EuroSuoleForum in Civitanova was Trentino het aperitief voor Heynen en de zijnen. Met 3-1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22) kreeg Perugia ook het hoofdgerecht geserveerd op zaterdag. Tegen Modena kwam het tot een vijfde set: 27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12.

Heynen kon niet anders dan tevreden zijn, maar hij begon met een rechtzetting: "Dit is niet mijn eerste prijs in Italië. Ik won hier vorig jaar het WK met Polen. En de eerste prijs is altijd de belangrijkste."

Op clubgebied was het dan toch de eerste trofee, probeerde de Perugia-mediaman het nog een keer. "Dit is goed voor de ploeg", vertelde Heynen. "In de eerste sets hadden we het niet echt makkelijk. Maar ik heb onze filosofie gezien: samen spelen én samen oplossingen vinden. Ik ben trots op mijn spelers dat ze dat goed gedaan hebben."

"Ondanks de 5-setter zijn we nooit in de problemen gekomen. Modena is goed, maar wij zijn de besten. De ploeg heeft het verschil gemaakt."