Vercauteren: "Op POI-niveau tegen Cercle Brugge? Ja, waarom niet?"

"We moeten onze voeten op de grond houden"

Op zijn persbabbel complimenteerde Frank Vercauteren eerst Cercle Brugge en daarna had hij ook lof voor zijn eigen elftal.

"We begonnen aan de match zoals het moest, met heel veel goeie dingen, perfecte dingen. De eerste 15 à 20 minuten hebben we bijna perfect gespeeld", klonk zijn lofzang.

"We controleerden volledig, maar na dat tegendoelpunt was er wat twijfel. De pessimisten zullen zeggen dat we daarna ontsnapt zijn, de optimisten zullen zeggen dat we nog kansen gehad hebben."

"Het resultaat was belangrijk en was nodig. Maar we zijn realistisch: er is nog veel werk. Het was een positieve prestatie. We beseffen dat we niet moeten dromen en onze voeten op de grond moeten houden. Maar we hebben gedaan wat we moesten doen."



