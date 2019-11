Van der Poel: "Na Olympische Spelen wil ik naar Vuelta"

Opnieuw wereldkampioen worden in het veld, de klassiekers in het voorjaar, de Olympische Spelen in Tokio en de Vuelta. Dat zijn de grote doelen van Mathieu van der Poel in 2020.

De Nederlander won dit jaar Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als vierde, Parijs-Roubaix reed hij niet. Dat zal hij in 2020 wel doen.

Na de Amstel Gold Race gaat de riem er even af en wordt de focus verlegd op het mountainbike. "De focus ligt daarna op de Spelen", aldus Mathieu van der Poel. "Tokio is mijn grote droom en daarna is een grote ronde rijden de grote en nieuwe uitdaging. Ik wil graag naar de Vuelta."

De Vuelta start in 2020 in Nederland, zijn team Corendon-Circus moet wel nog een wildcard krijgen.