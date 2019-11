Tom Boonen sluit raceseizoen af met champagne in Frankrijk

Tom Boonen (39) heeft een goed seizoen achter de rug in de autosport. Na de titel in de Benelux Supercar Challenge stuurde hij zijn Norma M20FC vandaag naar de zege in de afsluiter in de Ultimate Cup Series.

Samen met ploegmaat Sam Dejonghe won Boonen met meer dan een minuut voorsprong op hun dichtste achtervolgers: de Zwitser Vaglio Giors en de Fransman Buret. Het Belgische duo reed bijna de hele wedstrijd op kop.

"Ik kon geen betere manier bedenken om ons seizoen af te sluiten", grijnst Boonen op zijn Instagrampagina. Boonen en Dejonghe maakten hun debuut in het Franse uithoudingskampioenschap.