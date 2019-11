0 op 5 voor Spirou Charleroi: "Een lange en moeilijke weg"

Charleroi bleef ook eergisteren bij Aalstar met lege handen achter. Sam Rotsaert verhuisde in het tussenseizoen van Oostende naar Charleroi, maar na de rustperiode van coach Pascal Angillis is de West-Vlaamse assistent plots gepromoveerd tot hoofdcoach. Hij moet het zwalpende Charleroi weer op het juiste pad krijgen.

"Aalst heeft enkele zwakke punten van ons blootgelegd en daar moeten we onze conclusies uit trekken", reageerde coach Sam Rotsaert na de 5e nederlaag. "Wat dan de conclusies zijn? Dat zal ik niet voor de camera zeggen."

Rotsaert moet zijn groep uit het moeras trekken. "Dat zal beetje bij beetje moeten gebeuren, stap per stap. Het is makkelijk om te zeggen dat je moet leren uit je fouten, want het moet snel gaan. We hebben heel veel wedstrijden op korte tijd."

"Het is wel duidelijk dat we niet meer het Charleroi zijn van pakweg 8 jaar geleden. We werken hard om daar weer te geraken. Het is een lange en moeilijke weg."

"Als coach moet je het maximum uit je groep halen. Dit is onze ploeg en ik zoek oplossingen voor de problemen die er zijn."