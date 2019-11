Van der Poel: "Het echte crossgevoel heb ik vandaag nog niet gevonden"

Het leek alsof Mathieu van der Poel nooit weggeweest was. Hij reed solo naar de zege in Ruddervoorde. "Ik ben nochtans een lange periode weggeweest en dat voelde ik ook wel", zei de Nederlander na de cross. "Het was een lastige omloop, heel technisch ook. Het was een hele cross zoeken naar het crossgevoel, maar ik heb het niet echt gevonden."

"Ik was wel in orde, de basis is goed en die heb ik vooral gebruikt om het verschil te maken. Ik had niet de indruk dat er echt een versnelling op zat. Ik reed gewoon mijn eigen tempo en mocht niet over mijn limiet gaan. Dat merkte ik vooral in het begin. Als er iemand een plotse versnelling plaatste, dan liet ik een gaatje. Mijn basis is zeker goed genoeg, anders win je niet, maar nu moet het interval nog terugkomen."

"Ik heb er wel van genoten. Deze zege is een bevestiging dat ik goed gewerkt heb." Het verwachte duel met Iserbyt kwam er wel niet. "Plots was hij er niet meer. Ik weet niet wat er gebeurd is. Hij en veel andere renners hadden ook de Koppenbergcross in de benen, ik weet hoe lastig die is."

Nu dan maar de focus op het EK in Italië? "Dat is de bedoeling. Ik wil mijn titel verlengen. Het was goed om vandaag een uur echt af te zien, hopelijk gaat het volgende week weer een stukje beter."