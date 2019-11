Hamilton na 6e wereldtitel: "Ik bevind me boven de zevende hemel"

Voor de 6e keer in zijn carrière heeft Lewis Hamilton de wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Met een 2e plaats in de Verenigde Staten was de buit binnen voor de Brit.

"Ik kan moeilijk uitleggen wat ik voel", lachte Hamilton meteen na de race. "De zevende hemel komt niet in de buurt, ik bevind me er ver boven."

De 34-jarige rijder vierde de titel met zijn familie. "Dit is puur geluk. De glimlach op mijn vaders gezicht zegt het allemaal. Hij steunt me door dik en dun, net als Linda (Hamiltons stiefmoeder, red) en mijn mama. Daarom wou ik ze er hier zo graag bij."

Met 6 sterren komt hij erg dicht in de buurt van recordhouder Michael Schumacher. De Duitser reed in zijn F1-carrière naar 7 wereldtitels. "Ik voel me zo fris als een hoentje", klinkt het veelbelovend. "Ik ben alvast klaar voor de volgende race."

Die vindt over 2 weken plaats in Brazilië. Daarna volgt nog de seizoensafsluiter in Abu Dhabi (op 1 december).