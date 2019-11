Fernemont verovert in de Condroz de Belgische rallytitel

Stéphane Lefebvre won net als vorig jaar de Condroz-rally. Hij was dit weekend sneller dan de broers Guillaume en Ghislain de Mévius.

In de gietende regen zette Adrian Fernemont uiteindelijk het Belgische kampioenschap naar zijn hand. Kris Princen kon zijn titel niet verlengen: hij werd genekt door meerdere lekke banden.

De ontknoping was spannend, want de titel van Fernemont hing plots aan een zijden draadje. De 31-jarige Skoda-rijder stond voor de start van de laatste chronorit op een veilige plaats, maar reed in de modder nog lek.

Hij tikte uiteindelijk af als 4e en dat was net voldoende om zijn eerste Belgische titel te veroveren. Een verdiende beloning voor Fernemont, die 2 BK-manches won en 2 keer op het podium eindigde. Ook het zilver (Kris Princen) en brons (Sébastien Bedoret) in dit BK gingen naar Skoda.