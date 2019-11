Jepkosgei loopt net geen marathonrecord in New York

2e zege voor Kamworor

Pijlsnel debuut van Jepkosgei

Bij de vrouwen was het uitkijken naar het debuut van Joyciline Jepkosgei op de marathon. De 25-jarige Keniaanse loste de verwachtingen in. Ze finishte in Central Park in 2u22'38". Enkel in 2002 ging het sneller, toen legde de Keniaanse atlete Margaret Okayo de 42,195 km af in 2u22'31".



Jepkosgei onttroonde haar landgenote Mary Keitany in New York. De 4-voudige winnares moest dit jaar vrede nemen met de 2e plaats (2u23'32"). Ruti Aga uit Ethiopië werd 3e (2u25'51").