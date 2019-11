MVDP is meteen op de afspraak: "Hij zal altijd zoeken naar de balans tussen veld en weg"

Hoe reageerde het kamp Van der Poel na de cross in Ruddervoorde?

Mathieu van der Poel: "Als het te combineren valt, blijf ik het doen"

"Dat ik de puntjes op de i heb gezet? Daar was ik niet mee bezig. Van mij mag iedereen crossen winnen. Het is gewoon leuk om te bewijzen dat ik de voorbije weken goed gewerkt heb."

Adrie van der Poel: "Mathieu weet dat langere rustperiodes niets voor hem zijn"

Vader Adrie van der Poel: "Dat Mathieu conditioneel aardig in orde was, had ik deze (vorige) week al gezien. Het verschil met vorige week woensdag en de voorbije woensdag was gigantisch."

"Je gaat ook niet naar een koers waarbij je weet dat je geen 100 procent bent en je daar dan rijdt om je startgeld te pakken. Dat zit niet in Mathieu en dat vind ik positief. Hij had gemakkelijk 2 of 3 crossen veel geld kunnen pakken, maar daar is niemand bij gediend: hij niet, de sport niet, het publiek niet."

"Het combineren van alle disciplines? We zijn weer in een tijdperk waarin je die combinaties kunt maken."

"Mathieu weet ook dat langere rustperiodes niets voor hem zijn. Hij rust liever enkele keren per jaar een week dan één keer 6 weken. Als je 10 dagen rust, is het ook makkelijker om weer in conditie te komen. Daar heeft hij een heel goeie balans in gevonden."